M5S: Di Maio, Conte "molto in sintonia con nostri valori e idee"

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rappresenta "tutto il governo" ma è "molto in sintonia con i valori e le idee del Movimento 5 Stelle". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista a "L'Aria che Tira - Domenica", in onda su "La7". Il titolare della Farnesina ha ricordato che il M5S ha indicato Conte due volte per la guida del governo. "E' una figura rappresentativa di tutto il governo, non voglio tirare la giacchetta a nessuno, ma è molto in sintonia con i valori e le idee del Movimento 5 Stelle", ha affermato Di Maio mentre sono in corso gli Stati generali della forza politica. Il ministro ha anche chiarito che "riprendersi il movimento" non è suo interesse. "Credo che questa grande famiglia da oggi, con nuovi obiettivi, possa ripartire più forte di prima. Gli Stati generali sono andati molto bene e hanno convinto anche i più scettici". "Spero - ha detto ancora Di Maio - che dopo oggi si possa ricondurre all'unità il movimento, perché questa è la sua forza". (Res)