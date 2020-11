Covid: Di Maio, vaccino strumento essenziale per superare la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul vaccino contro il Covid-19 sono stati sottoscritti accordi internazionali importanti: non ci sono notizie di stravolgimenti dei tempi nella fase di sperimentazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento al programma L'aria che tira su "La 7". "I primi vaccini pronti arriveranno in Italia", ha detto Di Maio secondo cui ciò "non era scontato". Da ministro, che incontra omologhi ogni giorno anche virtualmente, "ci siamo detti che l’unico modo per far ripartire il mondo è il vaccino", ha dichiarato il titolare della Farnesina evidenziando che si tratta di uno "strumento che serve a superare la pandemia". "Io non sono mai stato no-vax, ho sempre detto che avrei vaccinato eventuali figli. E la mia famiglia ha sempre fatto vaccini", ha chiarito. (Res)