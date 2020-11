Gas: Tap, Corridoio meridionale gas entra nella fase operativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Murad Heydarov, presidente del consiglio di amministrazione di Tap, aggiunge: “il Corridoio Meridionale del Gas apre la via per l’approvvigionamento di gas naturale dall'Azerbaigian all'Europa ed è uno dei sistemi più moderni e affidabili attualmente disponibili per il trasporto di energia. Componente essenziale dei 3.500 km del Corridoio Meridionale del Gas, Tap garantisce all’Europa una fornitura strategica e competitiva in grado di rafforzarne la sicurezza energetica. Allo stesso tempo, Tap offre un contributo all’obiettivo dell'Unione Europea di realizzare un mercato energetico integrato e di mettere a disposizione un mix energetico sostenibile, sicuro e diversificato per la transizione energetica in corso”. (com)