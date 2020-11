Spagna: ministro Abalos, sul bilancio partiti indipendentisti più responsabili della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel partito indipendentista basco Bildu "è evidente che ci sono pagine di un passato che dovrebbero essere rifiutate e condannate ma dobbiamo anche riconoscere che per anni abbiamo chiesto loro di integrarsi per sviluppare il loro progetto all'interno della legalità e una volta fatto dobbiamo supporre che facciano parte di quella rappresentanza popolare che riconosce a tutti noi gli stessi diritti". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, in un'intervista al quotidiano "El Pais", nel commentare il malumori all'interno del Partito socialista operaio (Psoe) in merito all'alleanza con il partito indipendentista basco e catalano, Sinistra Repubblica di Catalogna, per l'approvazione del prossimo bilancio generale dello Stato. Abalos ha accusato i partiti di destra di aver attuato un "blocco sistematico", mentre Bildu "ha respinto l'atteggiamento ostruzionista del Partito popolare (Pp) e di Vox" mostrando "maggior senso di responsabilità". (segue) (Spm)