Spagna: ministro Abalos, sul bilancio partiti indipendentisti più responsabili della destra (3)

- In merito a Erc, il ministro ha affermato che non è un partner di governo ma ha 3 deputati in più di Ciudadanos e crede che sia "una formazione politica molto importante per voltare pagina sul trauma che ha vissuto la Catalogna". Sull'eliminazione dello spagnolo (il castigliano) come lingua veicolare dell'insegnamento che ha provocato duri attacchi da parte delle opposizioni, Abalos ha rassicurato che nei territori in cui si parla lo spagnolo "nessuno imporrà un'altra lingua" ma dove ce sono due "non fa male conoscere quella co-ufficiale" aggiungendo che questo è sancito dalla Costituzione. "Conoscete qualcuno di una comunità autonoma che non conosce lo spagnolo? Perché l'istruzione bilingue in inglese è sempre più richiesta e perché siete così terrorizzati di poter studiare in una lingua parlata in Spagna?", ha concluso. (Spm)