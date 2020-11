Atac: Cangemi su nomina, Roma barca che affonda e Raggi sistema i suoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è una barca che affonda, e la Raggi con le sue scelte lo certifica. Il sindaco sta sistemando i suoi fedelissimi: non aspetti gli esiti dell'esposto che verrà fatto a fronte della sua decisione. Spieghi come mai, tra 35 professionisti in lizza per la poltrona di nuovo Dg di Atac, la scelta è caduta guarda un po' proprio sul suo direttore generale del Campidoglio. Roma merita di non esser più presa in giro in questo modo vergognoso". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi (Com)