Covid: Di Maio, misure applicate stanno funzionando

- L'indice di contagio del Covid-19 sta rallentando, anche se questa considerazione va presa con prudenza. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla trasmissione L'aria che tira su "La 7". "Gestiamo per regioni la situazione", ha rimarcato Di Maio parlando di "misure rigide" già applicato per quanto riguarda le regioni più colpite. "La nostra curva non è tra le più preoccupanti. L'Italia ha applicato misure che stanno funzionando. Siamo usciti dalla prima ondata sapendo che ci poteva essere un ritorno. Ma abbiamo fatto sacrifici per avere un’estate semi-normale", ha dichiarato Di Maio. Secondo il ministro, "i comportamenti disinvolti hanno contribuito al contagio, ma in tutto il mondo". "La luce si vede in fondo al tunnel ed è vaccino. Da lì mondo si avvierà verso nuova normalità", ha concluso. (Res)