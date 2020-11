Usa: Di Maio, Italia ha lavorato bene con amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha lavorato bene con l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha “tutelato il Made in Italy” e difeso Roma “nelle guerre commerciali”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al programma “L’Aria che tira” su “La7”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto, tuttavia, che il governo è pronto a lavorare con tutte le amministrazioni, ricordando come gli Stati Uniti siano il primo mercato di destinazione del Made in Italy fuori dall’Unione europea e come l’export abbia fatto registrare una crescita dell’11 per cento nell’ultimo anno.(Res)