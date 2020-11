Covid: Di Maio a De Luca, lavoriamo insieme per salute italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha voluto mandare “un messaggio di pace” al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “collaboriamo, lavoriamo per la salute degli italiani”. Intervenendo al programma “L’aria che tira” sull’emittente televisiva La7, l’esponente del Movimento 5 stelle ha detto che “la Campania nell’ultima settimana è stata protagonista di scene sconvolgenti negli ospedali e in particolare nei pronto soccorso”. La vicenda nel paziente deceduto in un bagno dell’ospedale Cardarelli, ha spiegato Di Maio, non è la prima. “Conosciamo le debolezze strutturali della sanità, dire che va tutto bene è sbagliato e significa negare l’evidenza”. Il governo, ha rimarcato il ministro, è intervenuto dichiarato Campania zona rossa. “L’unica cosa che mi interessa è tutelare salute cittadini di tutte le regioni, in particolare delle province più colpite”, ha detto Di Maio. “La linea di rigore di De Luca l’ho sempre sostenuta, ma ora si stava arrivando a una tensione istituzionale e il governo doveva intervenire”, ha aggiunto. Sull’invio dei militari, Di Maio ha detto che “non si tratta di militarizzare regione, ma di usare eccellenze militari per supportare strutture andate oggettivamente sotto stress oggettivamente sotto stress”.(Res)