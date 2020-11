Governo: Di Maio, quando usciremo da pandemia rivedremo equilibri tra Roma e regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando usciremo da questa pandemia, non adesso, “rivedremo alcuni equilibri tra regioni e governo centrale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a proposito di una domanda sull’ipotesi di riforma del Titolo V della Costituzione durante la sua intervista odierna a “L’Aria che tira” su “La7”. Di Maio ha sottolineato tuttavia come al momento gli sforzi del governo siano focalizzati sul contrasto alla crisi del Covid-19. “I cittadini badano al concreto, non vogliono chiacchiere politiche. Io cerco di agevolare i rapporti istituzionali e di non alimentare tensioni”, ha spiegato il ministro.(Res)