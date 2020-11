Ambiente: Marina militare, attività in mare nell'ambito della collaborazione con il Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nave Anteo e personale del Gruppo operativo subacquei (Gos) del Comando subacquei ed incursori (Comsubin) della Marina militare, con la collaborazione del personale della Dgisseg (Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del ministero dello Sviluppo economico) e della società Edison E&P, sono stati impegnati ieri al largo delle coste della Sicilia meridionale in attività di ricognizione del fondo e delle infrastrutture sottomarine del campo off-shore “Vega”, ubicato a sud di Pozzallo (Rg) nel quadro dei controlli ambientali svolti dalla Dgisseg. Lo riferisce un comunicato stampa. Nave Anteo ha impiegato i palombari e i veicoli subacquei R.O.V. (remotely operated vehicle) per ispezionare e raccogliere materiale di campionamento sul fondo marino in corrispondenza dellapiattaforma “Vega”. Quest'ultima è la più grande piattaforma petrolifera fissa realizzata nell’off-shore italiano ed è ubicata a circa 12 miglia a sud della costa meridionale della Sicilia. Comprende una piattaforma per lo sfruttamento del giacimento petrolifero e un deposito galleggiante da 110 mila tonnellate. (segue) (Com)