Ambiente: Marina militare, attività in mare nell'ambito della collaborazione con il Mise (2)

- La piattaforma è stata appoggiata nel febbraio 1987, su un fondale di circa 122 metri di profondità d’acqua. Presente durante l’attività anche il sottocapo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis co-firmatario insieme al direttore del Dgisseg, Gilberto Dialuce, dell’accordo di collaborazione che fa da cornice all’attività svolta. L'accordo, firmato lo scorso 14 settembre, è finalizzato a consolidare le sinergie già in atto tra le due organizzazioni nell’alveo dei rispettivi compiti d’istituto e comprende, tra l’altro, la vigilanza e il controllo degli impianti utilizzati per la ricerca, la coltivazione e il trasporto degli idrocarburi e delle risorse energetiche in mare. La collaborazione tra la Marina Militare e la Dgisseg-Mise rappresenta una preziosa opportunità che consente di ottimizzare l’impiego delle loro risorse nel comune interesse del Paese, fornendo, altresì, alla comunità scientifica dati aggiornati sulle aree marine di maggior interesse, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dell’ambiente marino e più in generale gli interessi nazionali sul mare e nel mare. Tra essi rientra la sicurezza dei flussi commerciali ed energetici, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti fattori di rischio per la sicurezza collettiva del Paese sul piano geopolitico, economico-finanziario, ambientale e tecnologico. In sintesi, si tratta dell’applicazione del concetto di “impegno a favore della collettività” che si realizza grazie all’intrinseca flessibilità operativa della Marina Militare e sulla base di specifici accordi di collaborazione con altri dicasteri, enti, istituti e organizzazioni. (Com)