Atac: Corrotti (Lega), con voto vicino arrivano nomine a amici Raggi

- "A pochi mesi dal voto, la sindaca Raggi ha imparato dagli alleati al governo del Pd il sistema della lottizzazione della politica sistemando gli amici nei posti utili: è il caso oggi del suo direttore generale trasferito dal Comune di Roma alla municipalizzata Atac. La città di Roma deve essere rilanciata e non può essere lasciata ad uso e consumo di queste logiche." Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)