Migranti: Cirielli (Fd'I): interrogazione a Lamorgese per poliziotti senza misure sicurezza

- "Le fotografie dei poliziotti assembrati insieme ai migranti a bordo di un aereo di Stato, in barba ad ogni normativa in vigore anti-Covid, sono indegne di un Paese civile. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si scusi subito con gli agenti della Polizia di Stato, anche se è ormai evidente che non è in grado di gestire l'emergenza legata al fenomeno degli sbarchi". Lo afferma, in una nota, il Questore della Camera e presidente della direzione Nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli, che annuncia: "Su questo sconcertante episodio presenterò un'interrogazione parlamentare sia al ministro Lamorgese che al ministro della Salute Roberto Speranza perché, per colpa delle scellerate politiche dell'accoglienza indiscriminata messe in atto dal Governo Pd - M5S, si continuano a mettere in pericolo, ogni giorno, la salute e la sicurezza sia delle Forze dell'Ordine che degli italiani. Il premier Conte e il ministro Lamorgese, piuttosto, facciano prevalere il buon senso: adottino subito il blocco navale proposto da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia e garantiscano a tutte le Forze dell'Ordine gli strumenti di protezione utili per evitare la diffusione del virus tra il personale in servizio", conclude Cirielli. (com)