Germania-Regno Unito: principe Carlo a Berlino per commemorare vittime delle guerre

- Per la commemorazione dei caduti militari e delle vittime civili delle guerre e della tirannide in Germania e negli altri Paesi, il principe di Galles Carlo è oggi in visita a Berlino. E' quanto riferisce una nota stampa diffusa oggi dai media tedeschi. Dopo un incontro tra l’erede al trono del Regno Unito e il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, è stata deposta una corona presso la Nuova Guardia (“Neue Wache”). Con Steinmeier e il principe di Galles erano presenti le massime autorità civili e militari della Germania: i presidenti di Bundestag e Bundesrat, Wolfgang Schaeuble e Reiner Haseloff, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, il capo di Stato maggiore della difesa, il generale Eberhard Zorn, il presidente della Corte costituzionale federale, Stephan Harbarth, il sindaco di Berlino e primo ministro del Land, Michael Mueller. Al termine della cerimonia, il principe di Galles e Steinmeier hanno tenuto un discorso al Bundestag in commemorazione dei caduti militari e delle vittime civili di tutti i paesi causati dalla guerra e dalla tirannide. (Geb)