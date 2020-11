Codiv: Locatelli, in settimana conferma decelerazione trasmissibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che “siamo ancora in una situazione decisamente critica ho pochi dubbi, non vorrei minimamente aver dato messaggio eccessivamente rassicurante. Ho solo detto che c'è questa iniziale decelerazione della trasmissibilità, che ovviamente dobbiamo confermare". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, alla trasmissione Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3. "Già questa settimana - ha aggiunto - avremo ulteriori numeri che supporteranno e corroboreranno questo tipo interpretazione”. (Rin)