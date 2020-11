Egitto-Kuwait: Al Sisi invita l'emiro del Kuwait a visitare il Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto Sameh Shoukry ha consegnato al nuovo emiro del Kuwait, Sheikh Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, un messaggio del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, il quale ha invitato il sovrano del Golfo a visitare il Cairo. Il capo della diplomazia egiziana, riferisce un comunicato stampa del dicastero nordafricano, è stato ricevuto quest’oggi dall’emiro a Kuwait City. La visita segna una distensione tra i due Paesi dopo il caso Yasser Elsherbiny, sottosegretario al ministero egiziano della Manodopera che ha pubblicato su Facebook alcuni commenti considerati “altamente offensivi” sul nuovo emiro. Nonostante le giustificazioni di Elsherbiny, che afferma di non essere lui l’autore del post e di aver subito un furto delle credenziali di accesso, le autorità egiziane hanno provveduto a rimuovere il sottosegretario a scusarsi per l’accaduto con le autorità del Paese del Golfo. La questione segue peraltro le notizie, che sui social network hanno suscitato scalpore, su un’aggressione di una dottoressa egiziana in Kuwait ad opera di un paziente che l’avrebbe picchiata fino all'intervento dei colleghi del personale sanitaria. “L’Egitto aspira a continuare a promuovere strette relazioni con il Kuwait in modo da realizzare gli interessi dei due paesi e dei popoli fraterni”, si legge nella nota del ministero degli Esteri egiziano. Da parte sua, l'emiro kuwaitiano ha risposto che intende visitare l'Egitto il prima possibile, affermando che il Paese delle piramidi è fondamentale per la sicurezza e la stabilità nella regione. (Cae)