Energia: il gasdotto Tap avvia le operazioni commerciali (2)

- "Oggi una visione di lungo termine è diventata realtà. Sono estremamente fiero di questo risultato, reso possibile - prima e innanzitutto - grazie alla dedizione ed all'impegno delle nostre persone, alla solida fiducia ed all'immutato sostegno dei nostri azionisti, a tutti i governi nella catena di valore ed all'Unione europea, così come ai fornitori ed ai contraenti che hanno lavorato sul progetto", ha dichiarato il managing diretto del consorzio Tap, Luca Schieppati. Secondo il rappresentante di Tap, il nuovo gasdotto "permette una doppia diversificazione: una nuova affidabile e sostenibile rotta energetica e una fonte di gas che raggiunge milioni di utenti europei per decenni a venire". Il presidente del consiglio direttivo del consorzio Tap, Murad Heydarov, ha sottolineato che il Corridoio meridionale del gas "è uno dei più moderni e affidabili sistemi attualmente disponibili per il trasporto dell'energia" e il Tap "combina caratteristiche competitive dal punto di vista strategico e di mercato" assicurando all'Europa forniture da una nuova fonte in direzione dell'obiettivo di un "mercato energetico integrato e di un mix energetico sostenibile, sicuro e diversificato, che contribuisce agli attuali sforzi verso la transizione energetica pulita". (Res)