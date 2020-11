M5s: conclusi lavori Stati generali, al via dibattito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono conclusi i lavori degli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. Nella giornata di ieri e questa mattina i 305 rappresentanti del Movimento scelti direttamente dai territori si sono confrontati on line in tre tavoli di lavoro, nel corso dei quali alternando momenti di plenaria a piccoli gruppi, hanno approfondito le questioni più rilevanti che sono emerse dai lavori svolti in ciascuna regione e dagli iscritti residenti all’estero. "A loro va il mio e il nostro più sentito ringraziamento, perché il tempo e il lavoro che hanno messo a disposizione della comunità del Movimento sarà la base, preziosissima, per far crescere questa comunità - afferma Vito Crimi -. La democrazia diretta è il nostro faro, oggi abbiamo aggiunto un valore in più: la partecipazione con volti, persone, esperienze, competenze, per costruire insieme i contenuti. Alle 15.30 avrà inizio un dibattito pubblico, interamente trasmesso in streaming su questo blog e sulla pagina Facebook del Movimento, a cui prenderanno parte le 30 persone che sono state scelte attraverso la votazione on line degli iscritti su Rousseau, per commentare i contenuti del lavoro svolto e avanzare proposte e idee". (segue) (com)