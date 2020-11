M5s: conclusi lavori Stati generali, al via dibattito pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In apertura avremo il piacere e l’onore di ricevere un messaggio del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - sottolinea Crimi -. A seguire interverrà il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo Alfonso Bonafede, mentre i 30 interventi del dibattito pubblico saranno intervallati da due contributi tematici da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e del sindaco del comune di Marino Carlo Colizza. Il lavoro di questa due giorni proseguirà per definire un’agenda politica chiara, coerente e rinnovata, e per dare al Movimento 5 Stelle una struttura organizzativa basata su regole e principi coerenti con il nostro passato, ma rinnovati anche alla luce della maturata esperienza nelle istituzioni, a tutti i livelli. Questo grande confronto collettivo è il modo migliore per affrontare le sfide del presente e guardare al futuro con una nuova consapevolezza, che ci deriva dal contributo di tutti voi". (com)