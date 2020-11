Usa: Trump, non ammetto nessuna sconfitta, vinceremo noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha alcuna intenzione di ammettere la sconfitta alle elezioni dello scorso 3 novembre, poiché il suo sfidante Joe Biden “ha vinto solo per i media delle fake news”. Il capo della Casa Bianca ha precisato su Twitter il contenuto di un precedente messaggio, nel quale aveva scritto che Biden “ha vinto perché le elezioni sono state truccate”. Negli ultimi minuti, Trump è tornato sulla questione. “Elezioni truccate. Vinceremo!”, ha scritto in un primo tweet. E poi: “(Biden) ha vinto solo per i media delle fake news. Non ammetto NULLA! C’è ancora tanta strada da fare. Queste sono state ELEZIONI TRUCCATE!”. Parole che arrivano il giorno dopo una imponente manifestazione di sostenitori di Trump a Washington, al termine della quale si sono verificati tafferugli con oppositori. Tutti i principali media statunitensi hanno attribuito a Joe Biden la vittoria delle elezioni dello scorso 3 novembre sulla base di 306 seggi conquistati al Collegio elettorale (per vincere ne sono necessari 270). Trump ha tuttavia denunciato sin dall’inizio brogli e irregolarità in numerosi Stati-chiave attribuiti al candidato democratico come la Pennsylvania, l’Arizona, il Michigan, il Wisconsin e la Georgia. In quest’ultimo Stato, dove il margine di vantaggio di Biden è stato di soli 14 mila voti, è in corso un riconteggio manuale delle schede. Il comitato elettorale di Trump ha promosso finora decine di azioni legali, molte delle quali già respinte dai tribunali statali. (Nys)