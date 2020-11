Covid: ministro Salute palestinesi, “casi effettivi tre volte superiori ai dati ufficiali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi effettivi di Covid-19 nei Territori palestinesi “è tre volte superiore a quanto annunciato”. A dirlo è la ministra della Salute palestinese, Mai Alkaila, all’emittente “Voice of Palestine”. Nelle ultime 24 ore sono stati ufficialmente registrati 653 nuovi casi di coronavirus e dieci decessi. Il numero più alto di nuove infezioni (310) è stato segnalato nella Striscia di Gaza. Quaranta persone si trovano in terapia intensiva, di cui nove intubati. Il ministro ha attribuito questa ondata di casi alla negligenza delle persone che non rispettano le misure preventive e continuano a organizzare eventi, celebrazioni e matrimoni. "La Palestina si avvia verso un periodo difficile se la situazione rimarrà immutata", ha avvertito Kaila. Il vaccino Covid-19 sviluppato da Pfizer, ha detto il ministro, sarà ottenuto dalla Palestina attraverso la Covax Facility che fornisce vaccini ai paesi a basso reddito, come la Palestina, che è un membro dell'organizzazione. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero della Salute, il numero totale di contagi è arrivato a 74.350 da marzo, con 65.561 guarigioni e 634 morti. (Res)