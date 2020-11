Brexit: capo negoziatore britannico Frost, unico accordo è quello che rispetta nostra sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non modificherà la sua posizione nel ricercare un accordo post Brexit con l'Unione europea. Lo ha dichiarato il capo negoziatore di Londra per la Brexit, David Frost, arrivando a Bruxelles per una nuova tornata di negoziati con la controparte dell'Ue Michel Barnier. "Stiamo lavorando per avere un accordo, ma l'unico possibile è quello compatibile con la nostra sovranità", ha affermato Forst sottolineando l'importanza per Londra del controllo "dei nostri territori, dei nostri commerci e delle nostre acque". "Questa è stata la nostra posizione coerente sin dall'inizio e non la cambieremo", ha scritto su Twitter. "Potremo non avere successo", ha ammesso Frost in vista dei negoziati forse decisivi per un accordo sulla Brexit, in quanto "elementi significativi" devono ancora essere risolti. (Rel)