Etiopia: Ong locale, 34 civili morti in attacco armato contro autobus

- Almeno 34 persone hanno perso la vita in un attacco avvenuto oggi contro un autobus nello Stato regionale di Benishangul-Gumuz, nel nord-ovest dell’Etiopia. Lo fa sapere la Commissione etiope per i diritti umani, secondo cui il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più grave. Il fatto risale a ieri, quando un gruppo armato non identificato ha attaccato un autobus in viaggio da Wonbera a Chagni. L’Ong definisce l’episodio “un attacco insensato contro i civili” e invita le autorità alla massima vigilanza e a un più stretto coordinamento tra forze di sicurezza regionali e federali. Non è chiaro chi sia dietro l’azione, che rientra tuttavia in un quadro di fortissima tensione nel Paese. (segue) (Res)