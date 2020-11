Etiopia: Ong locale, 34 civili morti in attacco armato contro autobus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presidente dello Stato regionale del Tigrè, Debretsion Gebremichael, ha confermato che le sue forze hanno bombardato l’aeroporto della capitale dell’Eritrea, Asmara, alimentando il timore che il conflitto attualmente in corso nel nord dell’Etiopia possa tracimare nell’intero Corno d’Africa. In conferenza stampa, Gebremichael ha più volte fatto riferimento a un coinvolgimento dell’Eritrea nell’operazione militare nel Tigrè, affermando che l’esercito di Asmara ha dispiegato ben “16 divisioni” lungo il confine con l’Etiopia e che i militanti del Tigrè stanno contrastando da giorni le forze eritree “su diversi fronti”. “Fino a quando ci saranno truppe nel nostro territorio, apriremo il fuoco e colpiremo ogni legittimo obiettivo militare”, ha dichiarato il leader tigrino negando tuttavia che le sue forze siano entrate in territorio eritreo. A precisa domanda, Gebremichael non ha neanche escluso l’ipotesi di colpire la capitale dell’Etiopia, Addis Abeba: “Non voglio dirvelo, ma anche i nostri missili hanno una lunga gittata”. (segue) (Res)