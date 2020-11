Etiopia: Ong locale, 34 civili morti in attacco armato contro autobus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento le autorità eritree non hanno risposto alle dichiarazioni di Gebremichael, né alcuna reazione al bombardamento di Asmara è arrivata da Addis Abeba. Secondo la stampa locale, tre missili sganciati dal Tigrè sono caduti ieri sera nella zona dell'aeroporto della capitale eritrea. Non è ancora chiaro l'entità di vittime o danni, ma lo scalo non sarebbe stato colpito. Il conflitto in corso è iniziato lo scorso 4 novembre, quando il primo ministro etiope Abyi Ahmed ha lanciato un’offensiva militare nella regione del Tigrè in risposta a una serie di presunti attacchi contro avamposti militari da parte del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Le forze federali hanno incassato l’appoggio di tutti gli altri Stati regionali etiopi e il benestare dell’Eritrea, con la quale l’Etiopia ha firmato uno storico accordo di pace solo due anni fa a metter fine ad anni di tensioni. Finora centinaia di persone sarebbero rimaste uccise negli scontri, mentre migliaia di altri sarebbero fuggiti verso il vicino Sudan. Nazioni Unite e Unione africana hanno espresso negli ultimi giorni il timore che il conflitto possa allargarsi in altre zone dell’Etiopia e destabilizzare l’intera regione del Corno d’Africa. (segue) (Res)