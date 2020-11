M5S: Di Maio, oggi si conclude percorso di riflessione atteso da tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una giornata importante per il Movimento 5 Stelle: si conclude un percorso di riflessione che attendevamo da tanto tempo. Lo sottolinea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo su Facebook in vista degli Stati generali del Movimento 5 Stelle. Si tratta, secondo Di Maio, di "un cammino caratterizzato da un confronto ampio che ha coinvolto il territorio e tutto il popolo del Movimento. Ovviamente - ha osservato - durante queste settimane ogni singolo esponente M5S non ha potuto fare a meno di affrontare quella che per tutti noi, e per tutto il Paese, è diventata una priorità: la pandemia. Stiamo continuando ad agire con la massima determinazione per fermare la diffusione del virus.I dati dei contagi, delle vittime e delle terapie intensive sono ancora alti. E questo ci spinge a non abbassare la guardia, per nessun motivo al mondo", ha affermato annunciando per questo pomeriggio il suo intervento agli stati generali del Movimento. "Mai come in questo momento è fondamentale l’ascolto di tutti. Mai come in questo momento è importante rimanere uniti e mettere da parte qualsiasi tipo di polemica per il bene del MoVimento e di tutto il Paese. Perché ricordiamocelo bene: siamo la prima forza politica in parlamento, siamo al governo della settima potenza mondiale. Abbiamo delle grosse responsabilità nei confronti degli italiani", ha concluso. (Res)