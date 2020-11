Medio Oriente: Israele costruirà nuove unità abitative a Gerusalemme est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta procedendo alla costruzione di centinaia di nuove case di coloni in un quartiere di Gerusalemme est considerato strategico. Il ministero israeliano degli Alloggi, infatti, ha avviato le gare di appalto per la costruzione di oltre 1.200 case nell’insediamento di Givat Hamatos. Secondo il gruppo di sorveglianza degli insediamenti Peace Now, la costruzione di nuovi insediamenti in questo luogo isolerebbe la città palestinese di Betlemme da Gerusalemme est, interrompendo così l'accesso dei palestinesi al settore orientale della città, rivendicata come la capitale di un futuro Stato palestinese. La mossa, sottolinea il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharaq al Awsat”, potrebbe mettere alla prova i legami delle autorità israeliane con la futura amministrazione del presidente eletto Joe Biden, che dovrebbe adottare un approccio più deciso contro l'espansione degli insediamenti dopo quattro anni di politica indulgente con Donald Trump. "Questo è un colpo letale alle prospettive di pace e alla possibilità di una soluzione a due Stati", ha riferito Peace Now in un comunicato, aggiungendo che Israele "sta approfittando delle ultime settimane dell'amministrazione Trump per compiere scelte difficili da annullare per raggiungere la pace". (Res)