Germania: ministro Economia Altmaier, almeno altri 5 mesi difficili

- I contagi da Covid-19 rimarranno piuttosto elevati in Germania per almeno quattro o cinque mesi. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, in un'intervista al settimanale "Bild am Sonntag". "Dovremo vivere con precauzioni significative e restrizioni almeno per i prossimi quattro o cinque mesi", ha osservato il ministro, commentando i 16.947 casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. "Non possiamo sostenere restrizioni a 'yo-yo" con una costante apertura e chiusura dell'economia", ha sottolineato il ministro tedesco in vista della conferenza in programma domani tra la cancelliera Angela Merkel e i governatori regionali per fare il punto della strategia per contenere la diffusione del Covid-19. (Geb)