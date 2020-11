Pakistan: premier Khan, ricevute pressioni per riconoscere Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan ha ricevuto pressioni da altri Paesi perché stabilisca relazioni diplomatiche con Israele. Lo ha rivelato il primo ministro Imran Khan in un'intervista rilasciata a un'emittente televisiva privata, senza tuttavia precisare quali siano i Paesi cui ha fatto riferimento: "Sono cose che non posso dire, abbiamo buone relazioni con loro". Il capo del governo di Islamabad ha tuttavia chiarito di non avere "alcuna intenzione di riconoscere Israele, a meno che non ci sia una giusta soluzione che soddisfi i palestinesi". Khan ha anche citato il fondatore del moderno Pakistan, Quaid-e-Azad Muhammad Ali Jinnah, che si è sempre rifiutato di riconoscere lo Stato ebraico. Sui passaporti dei cittadini del Pakistan compare tuttora la scritta: "Questo passaporto è valido per tutti i Paesi del mondo eccetto Israele". (Inn)