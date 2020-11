Sanità: sindacati, domani presidio sotto la Regione Lazio per assunzioni e contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema sanitario regionale rischia di non riuscire a tenere sotto controllo l'emergenza, servono azioni straordinarie. Per sostenere i servizi e il gigantesco sforzo che tutti gli operatori stanno mostrando, assunzioni, sicurezza e contratti sono priorità indifferibili". Lo dichiarano in una nota Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, e lanciano la mobilitazione "per evitare il collasso di ospedali e aziende sanitarie, primo argine contro la pandemia, e per alzare il livello di sicurezza e sorveglianza sanitaria degli operatori. Con due morti per Covid tra i sanitari solo negli ultimi tre giorni - aggiungono - la situazione è davvero drammatica. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la nostra solidarietà alle famiglie di chi ha sacrificato la vita per gli altri. Così non si può andare avanti. È inaccettabile che la vita di chi ci difende sia messa a repentaglio in questo modo, i contagi tra gli operatori sanitari, oltre 2.000 finora, continuano a salire. La salute e la sicurezza delle persone non sono negoziabili". (segue) (Com)