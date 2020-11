Sanità: sindacati, domani presidio sotto la Regione Lazio per assunzioni e contratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, di fronte alla Regione, chiederemo un impegno forte per i lavoratori. E un investimento straordinario sul sistema sanitario regionale: per quanto positive siano le assunzioni finora fatte, con il protrarsi dell'emergenza e la mancata compensazione delle uscite negli anni, non sono ancora sufficienti - sottolineano i segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio -. Riteniamo necessarie 10 mila assunzioni, investimenti immediati in prevenzione, protezione individuale e formazione specifica, riorganizzazione dei pronto soccorso e dei percorsi di cura. Sicurezza e riconoscimento per tutto il personale della sanità. A partire dal rinnovo dei contratti nel pubblico, scaduti da 3 anni, dai controlli contro chi non applica il contratto della sanità privata appena rinnovato dopo 14 anni di attesa e da regole per l'accreditamento che escludano dal Servizio sanitario regionale chi non rispetta i lavoratori. La sanità va sostenuta e difesa: è il momento di intervenire con misure straordinarie, per i lavoratori e per la comunità", concludono. (Com)