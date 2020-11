Israele: Standard and Poor's mantiene rating AA- con outlook stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating globale Standard and Poor's ha mantenuto il rating di credito di Israele ad AA-, con prospettiva stabile nonostante il colpo economico subito dalla pandemia. Lo status AA era stato assegnato originariamente nel febbraio 2019. I due principali limiti del rating rimangono l'onere del debito relativamente elevato e i rischi geopolitici. Standard and Poor's prevede che l'economia israeliana si ridurrà - a causa degli effetti finanziari della pandemia - in media del 5 per cento nel 2020 per la prima volta in due decenni, ma si riprenderà di oltre il 4,5 per cento nel 2021. A seguito della crisi pandemica, gli analisti dell’agenzia prevedono che il disavanzo pubblico aumenterà a oltre il 12 per cento del Prodotto interno lordo (pil) e che il rapporto debito pubblico / pil netto si attesterà al 73 per cento del pil entro il 2020. Nonostante le sfide fiscali create dalla pandemia e il fatto che Israele abbia superato tre elezioni con risultati ambigui negli ultimi 18 mesi, Standard and Poor's si aspetta che il governo riduca il deficit di bilancio a partire dalla seconda metà del 2021. In questo scenario, i disavanzi pubblici scenderanno al 4 per cento nel 2022-2023 e il debito pubblico si stabilizzerà intorno al 77 per cento del pil. (segue) (Res)