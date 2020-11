Israele: Standard and Poor's mantiene rating AA- con outlook stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Standard and Poor's ha mantenuto un rating elevato di Israele e senza alcun cambiamento anche durante la crisi globale del coronavirus, mentre ha declassato il rating del credito di altri paesi sviluppati", ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu. “L'economia israeliana assiste le imprese, i lavoratori autonomi, i dipendenti salariati e chiunque sia stato colpito dalla crisi del coronavirus”, ha aggiunto Netanyahu, citato dal quotidiano "Jerusalem Post". Standard and Poor's ha affermato che è stato grazie agli sforzi proattivi del governo che il rating di Israele è rimasto invariato. Il rating è "una grande espressione di fiducia nell'economia israeliana", ha detto il ministro delle Finanze, Israel Katz. "Israele è in una buona posizione rispetto ad altri paesi che stanno lottando (finanziariamente) con la crisi del coronavirus, grazie alla politica condotta nel fornire ampia assistenza a tutti i vari settori, oltre a mantenere stabili i quadri di bilancio e a creare futuri motori di crescita", ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)