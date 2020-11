Israele: Standard and Poor's mantiene rating AA- con outlook stabile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard and Poor's non esclude anche un miglioramento del rating nel caso in cui la condotta fiscale sia più forte delle attuali previsioni o vi sia un significativo miglioramento del contesto di sicurezza in Medio Oriente. In alternativa, può verificarsi un rating negativo se il rallentamento economico sarà più profondo e più lungo, portando a un deterioramento più significativo del previsto dello stato fiscale. Si potrebbe altresì creare una pressione negativa sul rating anche se Israele, al di là degli effetti immediati associati alla pandemia, non avesse un piano di stabilizzazione fiscale a medio termine e il debito pubblico netto continuasse a superare le aspettative dell'azienda. (Res)