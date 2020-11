Roma: Gasparri con i giovani di Forza Italia per flashmob a Dragona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina il Flashmob "RomaCambiaVolto" dei giovani di Forza Italia a Dragona, nel Municipio Roma X, al quale hanno partecipato il Senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale e il coordinatore regionale dei giovani Simone Leoni. "Siamo qui per sollecitare la ripresa dei lavori alla stazione di Acilia Sud, un cantiere fantasma bloccato ormai dal 2017 per le insolvenze dell’Atac verso l’azienda costruttrice". Lo dichiarano in una nota i promotori. "Nonostante le ripetute promesse di fine lavori oggi, a novembre 2020, non c’è neanche l’ombra di ruspe e operai e la fermata del trenino rischia di finire nel dimenticatoio. Noi di Forza Italia vogliamo una Capitale smart, con servizi e trasporti efficienti, una burocrazia snella, pagamenti rapidi alle aziende e soprattutto tanti cantieri aperti e funzionanti per trasformare Roma nella Capitale dello sviluppo e del futuro", concludono. (Com)