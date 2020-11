Atac: De Priamo-Ghera (Fd'I), nomina Giampaoletti solleva dubbi, esposto Anac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina fresca di Giampaoletti a nuovo direttore generale di Atac, solleva più di qualche dubbio se pensiamo a quanto stabilito dalla legge Severino, che stabilisce i casi in cui non sono ammesse assunzione e/o svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico dei casi, è proprio quello dello stesso Giampaoletti, che ha svolto all'interno di Roma Capitale un'attività apicale di direzione e controllo sulla municipalizzata ai trasporti". Lo dichiarano in una nota gli esponenti d Fratelli d'Italia, il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo e il capogruppo alla Regione Lazio Fabrizio Ghera. "Pertanto, procedendo in questa direzione il Campidoglio rischia di violare la legge Severino. Una nomina, peraltro, che indiscrezioni stampa già davano per vicina benché vi fosse una selezione in corso. Come Fd'I vogliamo fugare ogni dubbio e andare oltre le indiscrezioni, quindi faremo un esposto all'Anac e un'interrogazione alla sindaca Raggi per avere chiarezza sulle procedure che hanno portato Giampaoletti a nuovo direttore generale di Atac", concludono. (Com)