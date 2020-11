Legge Bilancio: bozza, rimborsi esentasse per piano cashback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rimborsi “attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente”. È quanto si legge nella bozza aggiornata della legge di Bilancio, nella voce su “Lotteria dei corrispettivi e cashback”, che si propone di “sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all’ interno del piano Italia Cashless”.(Rin)