Legge di Bilancio, bozza da 248 articoli: fondo per assunzioni rosa e esonero contributivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo della legge di bilancio aumenta a 248 articoli, cinque in più rispetto alla versione precedente. È quanto prevede la nuova bozza della manovra.Per l’anno 2021 nello stato di previsione del ministero della Salute "è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all’acquisto dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19".È istituito presso il ministero dello Sviluppo economico il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per il biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a seimila euro annui.I rimborsi “attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente”. È quanto si legge nella bozza alla voce su “Lotteria dei corrispettivi e cashback”, che si propone di “sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all’ interno del piano Italia Cashless”.Per il finanziamento degli interventi "destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale", la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile" è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2021, 110 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.(Rin)