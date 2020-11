Legge Bilancio: bozza, Istituto Luce Cinecittà trasformato in società per azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con decorrenza dal primo gennaio 2021 "l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformata in società per azioni 'Istituto Luce Cinecittà Spa' che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Istituto Luce Cinecittà Srl a tale data". Lo prevede la bozza aggiornata della legge di Bilancio. Il ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale di Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021. (Rin)