- Una proroga al 31 dicembre 2021 della disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi. Lo prevede una bozza aggiornata della legge di Bilancio, che dispone per la voce uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022.(Rin)