Atac: Anzaldi (Iv), farò esposto all'Anac su nomina dg Campidoglio

- "Presenterò un esposto all'Autorità nazionale anticorruzione sulla nomina del direttore generale del Campidoglio e capo del dipartimento Partecipate, Franco Giampaoletti, a nuovo direttore generale di Atac, con una procedura che prevede l'assunzione per chiamata diretta decisa dall'amministratore unico di Atac, nominato proprio dal Campidoglio e dalla sindaca Raggi". Lo scrive sul Facebook il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi. "Insomma, il vigilante che si fa assumere dal vigilato, con tanto di aumento di stipendio che arriva a 200 mila euro annui più i premi, rispetto ai 17 0mila euro che Giampaoletti prende ora in Comune". "Un vero scandalo, peraltro ciò accade – prosegue Anzaldi – in un'azienda come Atac disastrata, portata al concordato fallimentare dalla giunta M5s e simbolo di inefficienza per i romani costretti ad attese infinite per autobus che non passano mai e quando arrivano sono stracarichi, come si è visto a settembre con un tragico effetto moltiplicatore sui contagi. Se ne occupi l'Anac. Giampaoletti, braccio destro della Raggi e che era tra l'altro finito indagato per concussione sulla vicenda del bilancio Ama, resterà quindi al vertice dell'azienda romana dei trasporti per 3 anni, anche con il prossimo sindaco che verrà eletto in primavera". (segue) (Rer)