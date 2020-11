Atac: Anzaldi (Iv), farò esposto all'Anac su nomina dg Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'eredità avvelenata di questa Giunta in una delle aziende strategiche della città. Peraltro Giampaoletti non risulta avere esperienza specifica in trasporti - sottolinea Anzaldi -. In quale altra Capitale accadrebbe un caso del genere, a pochi mesi dalla scadenza dell'amministrazione? Sembra una vera e propria buonuscita per il manager portato a Roma da Luca Lanzalone, l'avvocato estensore dello Statuto del Movimento 5 stelle, arrestato con l'accusa di corruzione e traffico di influenze illecite nell'inchiesta sullo Stadio della Roma, al quale la sindaca Raggi aveva sostanzialmente affidato le chiavi del Campidoglio. Cari Beppe Grillo e Di Battista, Roberta Lombardi e Roberto Fico, non avete nulla da dire su questa nomina?", conclude Michele Anzaldi. (Rer)