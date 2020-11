Moldova: Dodon, voto per l'indipendenza e la statualità della Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Moldova, Igor Dodon, ha detto di aver votato questa mattina per l'indipendenza e la statualità del suo paese. Lo ha detto lo stesso Dodon all'uscita dalle urne che corre per un nuovo mandato nelle fila del Partito socialista. "Ho votato per l'indipendenza e la statualità della Repubblica di Moldova. Ho votato per la pace, per la pace interetnica, per il cambiamento in meglio, abbiamo bisogno di cambiamenti qualitativi, non di shock. Ho votato per l'equità sociale, per l'equilibrio nelle relazioni estere ", ha detto ancora Dodon. Il presidente uscente ha osservato nelle sue dichiarazioni che al secondo turno i cittadini della Moldova sono più attivi nel voto. Rispondendo ad una domanda sulla mobilitazione dei cittadini della Transnistria, di cui si dice siano stati pagati per votare per lui, Dodon ha smentito invocando "doppi standard" sulla vicenda. "Se gli elettori vengono da 300 chilometri in Germania, significa patriottismo, e se provengono dalla regione della Transnistria, ovvero da 5 chilometri, allora sono separatisti", ha detto Dodon. (Moc)