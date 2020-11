Covid: Casini, governo e maggioranza non facciano cadere nel vuoto disponibilità Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e la maggioranza, "a partire dal presidente del Consiglio, non possono far cadere nel vuoto la disponibilità espressa dal presidente Berlusconi di concorrere, nella sede parlamentare, ad affrontare insieme l'emergenza economica derivante dal Covid. Essere omissivi davanti a queste dichiarazioni, significa assumersi la responsabilità di non cogliere a pieno la tragedia che stiamo vivendo". Lo scrive su Facebook il senatore Pier Ferdinando Casini (Rin)