Croazia: premier Plenkovic, in accordo con l'Ue prenotate dosi di vaccino contro Covid-19

- La Croazia, in collaborazione con l'Unione europea, ha ordinato vaccini contro il Covid-19 da diverse società e questi arriveranno nel paese non appena saranno registrati. Lo ha dichiarato il premier croato, Andrej Plenkovic, parlando ai giornalisti in conferenza stampa. La Croazia ha ordinato 2,7 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca, di cui la Commissione europea ha prenotato 300 milioni di dosi. Stesso discorso per quello di Sanofi, di cui secondo Plenkovic la distribuzione nei vari Stati membri sarà decisa a dicembre. La Croazia ha prenotato inoltre 900 mila dosi del vaccino prodotto dalla società Janssen di proprietà della Johnson & Johnson, mentre 1 milione di dosi dovrebbe arrivare nel paese balcanico nel quadro dell'accordo dell'Ue con la società Pfizer & BioNTech.(Seb)