Moldova: elezioni presidenziali, alle ore 11 affluenza al 16 per cento

- A quattro ore dall'apertura delle urne per le elezioni presidenziali in Moldova, alle 11 ora locale di Chisinau, ha votato circa il 16 per cento degli elettori. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Agora.md", secondo cui si tratta del 5 per cento in più rispetto alle elezioni presidenziali del 2016. "Per quanto riguarda i seggi all'estero, al momento, hanno già partecipato al voto 41.682 moldavi, di cui oltre il 40 per cento ha un'età compresa tra i 26 ei 40 anni. Le elezioni di quest'anno si stanno svolgendo sullo sfondo della pandemia generata dal Covid-19, che ha portato all'introduzione di speciali misure di sicurezza sanitaria. (Moc)