Covid: viceministra Sereni a "Sky", è il momento dell'unità e della responsabilità

- Da ex amministratrice locale penso che in questo momento bisognerebbe dare del rapporto governo-regioni un'immagine totalmente diversa, che mostri unità e senso di responsabilità. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Sky" la vice ministra degli Esteri Marina Sereni. "Le scelte che sta facendo l'esecutivo, basate su dati scientifici e certi, sono esclusivamente nella direzione di aiutare le regioni ad affrontare nel miglior modo possibile una pandemia durissima che investe tutto il mondo. Non c'è nessuna possibilità di proteggere l'economia se non rallentiamo il contagio. Cerchiamo di fare questo sforzo tutti insieme", ha aggiunto Sereni come riportato da una nota stampa. (segue) (Res)