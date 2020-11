Covid: viceministra Sereni a "Sky", è il momento dell'unità e della responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra ha anche notato che "è venuto forse il momento di modificare il meccanismo che regola il Fondo Salva Stati. Non a caso oggi sia David Sassoli che Enrico Letta suggeriscono di trasferirlo dagli Stati alla Commissione. Sono anch'io dell'idea che occorra rendere questo meccanismo profondamente diverso rispetto al 2008. C'è già stata una modifica importante nella parte del Mes dedicata alla sanità, che dovrebbe essere senza condizionalità, tuttavia nessuno la sta utilizzando. Come Pd pensiamo che sarebbe sbagliato lasciare tutte quelle risorse congelate, tuttavia su questo vi sono posizioni diverse sia nella maggioranza che nell'opposizione, dunque potrebbe essere utile – ha concluso Sereni – chiedere una riforma ulteriore a livello europeo per togliere ogni dubbio e preoccupazione sull'accedere al Mes". (Res)