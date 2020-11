Covid: D'Uva (M5s), zone rosse necessarie per tutelare salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso "la priorità è salvare vite umane, continuando a intervenire in parallelo a supporto delle categorie produttive più colpite". Lo scrive il deputato questore M5S Francesco D'Uva sul suo sito web. "Intervenire con altre zone rosse - continua D'Uva - è stato necessario. Il chiodo fisso che dobbiamo avere tutti è salvare vite umane, stoppando ogni tipo di polemica. Scienza, cittadini e Istituzioni sono i tre poli essenziali da cui passa la reazione del Paese: non possono scindersi. La scienza analizza, elabora e raccomanda. I cittadini devono seguire le regole, fare proposte e manifestare esigenze. La politica deve ascoltare i bisogni delle persone e le indicazioni della scienza, facendo poi abile sintesi e agendo di conseguenza. Solo se funziona questo meccanismo potremo uscire dalla crisi", conclude D'Uva. (Com)